Зеленський у Херсоні відвідав пункт евакуації постраждалих від затоплення

Президент України Володимир Зеленський у Херсоні відвідав пункт евакуації жителів, які постраждали від затоплення, спричиненого підривом конструкцій Каховської ГЕС, повідомляє пресслужба президента.

"Пункт розгорнуто на базі одного з медичних закладів Херсона. Тут люди можуть пройти обстеження й отримати відповідне лікування. Главі держави доповіли, що громадяни забезпечені харчуванням", - йдеться в повідомленні.

"Ви наразі проходите через це важке випробування. Ми допоможемо, і все, що треба відновити, відбудуємо", - сказав глава держави, звертаючись до херсонців. Зеленський наголосив на важливості розв'язання проблем, із якими стикається лікарня, і висловив подяку персоналу медзакладу.

Глава держави в Херсоні також відвідав одну з точок евакуації населення з підтоплених територій. Президент оглянув техніку, що використовується для евакуаційних заходів, і безпосередньо ознайомився з роботою рятувальників і волонтерів.