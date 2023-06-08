Зеленський доручив компенсувати збитки жителям, які постраждали від руйнування Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський дав доручення щодо справедливого підрахунку збитків і виділення коштів для компенсацій жителям, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

Крім того, глава держави доручив розробити програму компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини, повідомляє в четвер пресслужба Офісу президента.

Зеленський провів у Херсоні координаційну нараду щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої руйнуванням дамби Каховської ГЕС, організації забезпечення життєдіяльності на затоплених територіях та відновлення екосистеми регіону.

"Міністр внутрішніх справ, начальник штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко доповів про оперативну ситуацію, що склалася в області внаслідок катастрофи, та евакуацію населення із зон затоплення. За його словами, дано оцінку втрат внаслідок акту терору, прораховано ймовірні ризики, визначено завдання щодо забезпечення постраждалого населення водою та електроенергією, подолання можливих санітарно-епідемічних загроз, а також щодо евакуаційних заходів", - ідеться в повідомленні.

"Для вивезення людей підготовлено залізничний та автомобільний транспорт. Жителі підтоплених населених пунктів забезпечені продуктами харчування у повному обсязі. Проводяться роботи з підвезення питної води. На базі окремих закладів охорони здоров’я розгорнуто пункти евакуації", - повідомив також Клименко.

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук і генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота поінформували про перебіг ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої підривом дамби.