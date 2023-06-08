Президент України Володимир Зеленський прибув до Херсонської області, де провів координаційну нараду з ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС.

"Багато важливих питань: оперативна ситуація в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом дамби, організація життєзабезпечення затоплених територій. Також перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна ситуація в зоні техногенної катастрофи", - написав він у четвер у телеграм-каналі.

"Важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини", - зазначив він.

За словами Зеленського, у Херсоні він "відвідав переправу, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій. Наше завдання - максимально захистити життя й допомогти людям. Дякую рятувальникам і волонтерам! Дякую всім, хто залучений до цієї роботи!".