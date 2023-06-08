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11:18 08.06.2023

На більшості напрямків фронту ініціатива належить Україні - британська розвідка

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На більшості напрямків фронту ініціатива належить Україні - британська розвідка

Незважаючи на важкі бої на багатьох ділянках фронту, українські сили оборони мають ініціативу, зазначають у розвідці Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"В умовах вкрай складної оперативної картини на багатьох ділянках фронту тривають запеклі бої. За більшістю напрямків ініціатива належить Україні", - йдеться в повідомленні розвідки в твіттері у четвер.

Як зазначається, російським силам, імовірно, як і раніше, наказано якнайшвидше повернутися в режим наступальних дій: чеченські підрозділи здійснили безуспішну спробу захопити місто Мар'їнка недалеко від Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року.

Британські фахівці також відзначають ускладнення ситуації у зв'язку з підривом Каховської ГЕС і високим рівнем паводку. "Аж до 7 червня 2023 р. рівень паводку в пониззі Дніпра продовжував зростати після обвалення Каховської ГЕС, але, ймовірно, почне знижуватися 8 червня 2023 р. Обстріли ускладнили деякі спроби евакуації переміщених осіб із затоплених районів".

Теги: #британська_розвідка #сили_оборони

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