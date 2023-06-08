У Снігурівській громаді підтоплено 11 населених пунктів, вода прибуває в середньому на 12 см на годину, евакуйовано 289 осіб

У Снігурівській територіальній громаді (Миколаївська обл.) кількість підтоплених населених пунктів за добу збільшилася вдвічі - до 11, включно з містом, рівень води в річці загалом піднявся на 5,5 метра, повідомив голова міської військової адміністрації Іван Кухта.

"Станом на 07:00 8 червня у громаді підтоплено 11 населених пунктів, включно з містом. Порівняно з минулою добою їх кількість збільшилася вдвічі. Загалом рівень води в річці піднявся на 5,5 метра, лише за останні дві доби в середньому вода щогодини піднімається на 12 см", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомив Кухта, на сьогоднішній ранок вода дісталася вже до 148 будинків, хоча тільки вчора їх було шість. "Також за останню добу з 50 до 235 збільшилася кількість підтоплених городів. Тож наразі зі своїх домівок виїхали або евакуювалися 289 осіб, більшість із них розмістилися в родичів. Частина постраждалих від надзвичайної ситуації громадян перебуває в комунальних установах територіальної громади", - повідомив очільник МВА.

"Лише за останню добу ми залишилися без чотирьох мостів: підтоплено пішохідну переправу біля Галаганівки, зруйновано міст на Єлизаветівку, також під водою знаходяться нещодавно зведені Василівський та Нововасилівський мости, тож проїзд ними неможливий", - інформує Кухта.

За його словами, "у підсумку підтоплення зазнали 10 сільських населених пунктів і м. Снігурівка. Без світла наразі жителі чотирьох сіл Нововасилівського старостинського округу, двох сіл Афанасіївського старостинського округу, без водопостачання Павлівка, відключено чотири артсвердловини в м. Снігурівка".

"Ситуація складна, але ми робимо все можливе для оперативного реагування та розв'язання проблем, які постали перед громадою", - запевнив начальник МВА.

"Окремо хочу подякувати нашим людям, які згуртувалися, допомагають один одному, підставляючи своє плече нужденним у цей важкий для всіх нас час. Це справжній приклад того, що українці сильна і незламна нація", - підсумував Кухта.