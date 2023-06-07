Події

19:46 07.06.2023

Кулеба і генсек НАТО обговорили постачання артилерійських боєприпасів для контрнаступальних операцій України

2 хв читати
Кулеба і генсек НАТО обговорили постачання артилерійських боєприпасів для контрнаступальних операцій України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили стабільне забезпечення українських сил артилерійськими боєприпасами для проведення ефективних контрнаступальних операцій, а також майбутній саміт НАТО у Вільнюсі.

"У нашій розмові ми також зосередилися на стабільному постачанні артилерійських боєприпасів, щоб забезпечити ефективність контрнаступальних операцій України. Не лише майбутнє України, а й майбутнє євроатлантичної спільноти вирішується на полі бою України просто зараз", - написав він у твіттері.

Кулеба поінформував, що говорив зі Столтенбергом щодо майбутнього саміту НАТО. "Ми не прагнемо залучити війська НАТО, щоб покласти край цій війні. Ми прагнемо мати найкращу гарантію запобігання майбутнім війнам", - написав міністр.

Глава МЗС наголосив, що "нам усім потрібна ясність" щодо членства в НАТО. Також він зазначив, що за п'ятнадцять років реальність кардинально змінилася, і підхід НАТО має змінитися.

"Різниця між 2008 роком і сьогоднішнім днем полягає в тому, що Україна тепер є цінним активом Північноатлантичного союзу, а не тягарем. Україна зробить НАТО сильнішим", - заявив Кулеба.

Крім того, він поінформував, що для пом'якшення кризи, спричиненої руйнуванням Росією дамби Каховської ГЕС, генсек НАТО пообіцяв, що будуть задіяні механізми Альянсу для надання гуманітарної допомоги. "У зв'язку з цим він очолить екстрене засідання Комісії НАТО-Україна, скликане на моє прохання завтра", - зазначив глава відомства.

 

 

 

Теги: #столтенберг #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:17 07.06.2023
Вода в Дніпрі в районі Херсона піднялася на 1,5 м за ніч, але в середу рівень може стабілізуватися - заступник глави ОП Кулеба

Вода в Дніпрі в районі Херсона піднялася на 1,5 м за ніч, але в середу рівень може стабілізуватися - заступник глави ОП Кулеба

22:05 06.06.2023
Очільник МЗС України про постачання F-16: Усе рухається вперед, не потрібно хвилюватися

Очільник МЗС України про постачання F-16: Усе рухається вперед, не потрібно хвилюватися

19:10 06.06.2023
Кулеба і Боррель обговорили наслідки підриву росіянами дамби Каховської ГЕС

Кулеба і Боррель обговорили наслідки підриву росіянами дамби Каховської ГЕС

16:58 06.06.2023
Глава МЗС України вважає хибним ставити факти та пропаганду в один ряд під час висвітлення у ЗМІ підриву Каховської ГЕС

Глава МЗС України вважає хибним ставити факти та пропаганду в один ряд під час висвітлення у ЗМІ підриву Каховської ГЕС

11:58 06.06.2023
Генсек НАТО: Підрив дамби Каховської ГЕС - обурливий акт, який іще раз демонструє жорстокість війни РФ в Україні

Генсек НАТО: Підрив дамби Каховської ГЕС - обурливий акт, який іще раз демонструє жорстокість війни РФ в Україні

09:59 06.06.2023
Підірвавши Каховську ГЕС, РФ, імовірно, створила найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття - Кулеба

Підірвавши Каховську ГЕС, РФ, імовірно, створила найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття - Кулеба

19:45 05.06.2023
Кулеба заявив про "чітке розуміння" того, з ким додатково потрібно працювати для ухвалення на саміті НАТО позитивних рішень

Кулеба заявив про "чітке розуміння" того, з ким додатково потрібно працювати для ухвалення на саміті НАТО позитивних рішень

19:35 05.06.2023
На Вільнюському саміті необхідно ухвалити рішення, яке "підтягне" НАТО до реалій у євроатлантичній безпеці та в Україні - Кулеба

На Вільнюському саміті необхідно ухвалити рішення, яке "підтягне" НАТО до реалій у євроатлантичній безпеці та в Україні - Кулеба

04:30 03.06.2023
Кулеба у відповідь на заяви Орбана: переконайте Путіна вивести війська з України, і тоді не буде жодного контрнаступу

Кулеба у відповідь на заяви Орбана: переконайте Путіна вивести війська з України, і тоді не буде жодного контрнаступу

10:38 01.06.2023
Столтенберг: Україна має право захищати себе

Столтенберг: Україна має право захищати себе

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська розвідка: Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву дамби Каховської ГЕС

Зеленський обговорив із Макроном можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування обставин підриву конструкцій Каховської ГЕС

Кім: Наразі реально під загрозою Снігурівська територіальна громада та 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець

Російські окупанти забороняють мирним жителям евакуюватися із зони підтоплення - Генштаб ЗСУ

Із Херсона та області евакуйовано 1894 людини, підтоплено 30 населених пунктів - Клименко

ОСТАННЄ

Меліоративна інфраструктура в прилеглих до Каховського водосховища районах повністю виведена з ладу

Уже є інформація про перших загиблих в Олешках унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

Франція відправить Україні допомогу протягом кількох годин для подолання наслідків вибуху дамби Каховської ГЕС - Макрон

ВАКС 13 червня розпочне вивчення доказів у справі прокурора, обвинуваченого в заволодінні 8 кг золота

Українська розвідка: Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву дамби Каховської ГЕС

Німеччина передасть постраждалим регіонам півдня України генератори, фільтри для води, водоочисне обладнання та самоскиди для прибирання сміття

У Луврі буде виставлено рідкісні ікони з колекції київського Музею Богдана і Варвари Ханенків

Генсек НАТО відвідає США наступного тижня

Нардепи пропонують передбачити обов'язкові перевірки укриттів, заборонити їх нецільове використання під час війни та запровадити відповідальність за перешкоджання доступу

Зеленський обговорив із Макроном можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування обставин підриву конструкцій Каховської ГЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА