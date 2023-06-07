Із Херсона та області евакуйовано 1894 людини, підтоплено 30 населених пунктів - Клименко

Із Херсона та області станом на вечір середи евакуйовано 1894 людини, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Наразі з Херсона і Херсонської області силами волонтерів, працівників Міністерства внутрішніх справ і спеціальних служб евакуйовано 1894 людини, евакуаційні роботи тривають. Наразі залишаються підтопленими 30 населених пунктів, 20 із них розміщені на підконтрольній території, 10 - на тимчасово окупованій території", - сказав Клименко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Як зазначив міністр, "на лівому березі Дніпра окупанти взагалі не евакуюють людей. Залишили їх напризволяще. Ми наразі звернулися до міжнародних організацій і розробляємо план яким чином максимально зробити все, щоб наші громадяни змогли врятувати своє життя і здоров'я".

Міністр повідомив, що з Баштанського району Миколаївської області, де підтоплено 12 населених пунктів, евакуйовано 166 громадян. "Ми постійно відстежуємо ситуацію в Дніпропетровській і Миколаївській областях", - сказав він.

За його даними, на евакуаційні роботи лише в Херсоні залучено 50 плавзасобів: "Ми вивозимо наших громадян, які від учорашнього дня опинилися заблокованими в приватних будинках мікрорайону "Острів", де наразі найтривожніша ситуація". Він додав, що рятувальники вивозять не лише людей, а й тварин.