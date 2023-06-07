Події

17:52 07.06.2023

Вживання риби з обмілілих водойм або місць відходу води загрожує небезпечними інфекційними захворюваннями, зокрема ботулізмом - Херсонська ОВА

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Вживання риби з обмілілих водойм або місць відходу води загрожує небезпечними інфекційними захворюваннями, зокрема ботулізмом - Херсонська ОВА

Херсонська обласна військова адміністрація попереджає: вживання в їжу риби, що залишилася на обмілілих водоймах, або тієї, що ще залишиться в місцях відходу води, небезпечне для здоров'я.

"Через пошкодження дамби Каховської ГЕС розпочався масовий мор риби. Десятки тисяч риб залишилися на обмілілих водоймах Херсонщини, а також залишаться у місцях відходу води. Нагадуємо: мертву рибу або ту, що вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в середу.

Як наголошується в повідомленні, "жоден спосіб приготування не зробить її безпечною для вас: таку рибу не можна вживати, зокрема сушити, в’ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини".

Крім того, як зазначають в ОВА, уникайте купівлі риби в місцях стихійної торгівлі.

"Одну з найбільших загроз може становити ботулізм - гостре інфекційне захворювання. Воно виникає в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби", - йдеться в повідомленні.

Симптоми ботулізму включають, зокрема, виражену втому, слабкість, запаморочення, нудоту, головний біль. Початкові симптоми зазвичай супроводжуються зниженням чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), "пеленою" перед очима, сухістю в роті та горлі, а також утрудненням під час ковтання та мовлення.

"Негайно зверніться по медичну допомогу, якщо у вас або в членів родини є будь-який із симптомів! Медична система України готова до можливих випадків ботулізму. Протиботулінічна сироватка є у достатній кількості", - підсумували в ОВА.

Теги: #попередження #риба #херсонська_область

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