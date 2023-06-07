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17:08 07.06.2023

Профільний комітет рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт про забезпечення житлом ВПО

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Профільний комітет рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт про забезпечення житлом ВПО

Парламентський комітет із прав людини рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт №9310 про внесення змін, пов'язаних із забезпеченням внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання, до закону "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

Як повідомляє сайт парламенту, комітет розглянув законопроєкт на засіданні у форматі відеоконференції в середу.

Згідно з пропонованими змінами до закону фонди житла, призначеного для тимчасового проживання переміщених осіб, формують органи місцевого самоврядування. Фонди житла формуються, зокрема, шляхом викупу (придбання), оренди, будівництва житла, реконструкції будинків і гуртожитків, переобладнання нежитлових приміщень у житлові, передання житла в комунальну або державну власність, капітального ремонту об'єктів житлового фонду.

Законопроєкт обумовлює, що в період дії воєнного стану категорії внутрішньо переміщених осіб, які мають право на безоплатне тимчасове проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) без обмеження строків, визначає Кабінет Міністрів.

Теги: #житло #нерухомість #законопроєкт #впо

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