Профільний комітет рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт про забезпечення житлом ВПО

Парламентський комітет із прав людини рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт №9310 про внесення змін, пов'язаних із забезпеченням внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання, до закону "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

Як повідомляє сайт парламенту, комітет розглянув законопроєкт на засіданні у форматі відеоконференції в середу.

Згідно з пропонованими змінами до закону фонди житла, призначеного для тимчасового проживання переміщених осіб, формують органи місцевого самоврядування. Фонди житла формуються, зокрема, шляхом викупу (придбання), оренди, будівництва житла, реконструкції будинків і гуртожитків, переобладнання нежитлових приміщень у житлові, передання житла в комунальну або державну власність, капітального ремонту об'єктів житлового фонду.

Законопроєкт обумовлює, що в період дії воєнного стану категорії внутрішньо переміщених осіб, які мають право на безоплатне тимчасове проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) без обмеження строків, визначає Кабінет Міністрів.