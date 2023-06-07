РФ постійно працює над створенням соціальної напруги серед родин полонених, вдаючись до провокацій, - штаб з питань поводження з військовополоненими

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відбулася онлайн-зустріч із сім'ями військовослужбовців Національної гвардії України, на якій представники штабу відповіли на запитання близьких.

Як повідомляє штаб у телеграм-каналі в середу, представники штабу роз'яснили обставини обміну, які часто залишаються незрозумілими для родичів і широкої громадськості.

Як пояснюється в повідомленні штабу, країна-агресор постійно працює над створенням соціальної напруги серед сімей полонених. Для цього вживає різних заходів і провокацій.

"Наприклад, можуть віддати на обмін хлопця, який в полоні всього місяць, у той час, коли є люди, які вже перебувають там більше року. Ми не відмовляємося ні від кого. Не маємо такого морального права. Забираємо всіх, - пояснив представник штабу. - Коли формуємо переговорну позицію, перевагу віддаємо лише важко пораненим, важко хворим і тим, хто найдовше перебуває в неволі", - ідеться в повідомленні.

"Наш головний принцип - неупередженість. Ми ніколи не ставитимемо вище якусь частину чи підрозділ вище, а когось нижче. Тим більше в полоні в одному місці можуть перебувати різні оборонці: в камері можуть сидіти й морпіхи, й гвардійці, й прикордонники".

Деяких учасників зустрічі цікавило, чому, коли є офіційне підтвердження полону від РФ через Міжнародний комітет Червоного Хреста, захисників досі не міняють.

"На жаль, підтвердження полону ще не є гарантією того, що людину обміняють найближчим часом, - зазначив представник штабу. - Те саме можна сказати і про місце утримання... Тим паче, коли така інформація через необережність з'являється в публічному просторі".

Також представник штабу застеріг, що працюють аферисти, які називаються волонтерами і збирають гроші нібито для полонених. Про такі випадки необхідно повідомляти в Координаційний штаб.