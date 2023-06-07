Події

16:31 07.06.2023

РФ постійно працює над створенням соціальної напруги серед родин полонених, вдаючись до провокацій, - штаб з питань поводження з військовополоненими

2 хв читати

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відбулася онлайн-зустріч із сім'ями військовослужбовців Національної гвардії України, на якій представники штабу відповіли на запитання близьких.

Як повідомляє штаб у телеграм-каналі в середу, представники штабу роз'яснили обставини обміну, які часто залишаються незрозумілими для родичів і широкої громадськості.

Як пояснюється в повідомленні штабу, країна-агресор постійно працює над створенням соціальної напруги серед сімей полонених. Для цього вживає різних заходів і провокацій.

"Наприклад, можуть віддати на обмін хлопця, який в полоні всього місяць, у той час, коли є люди, які вже перебувають там більше року. Ми не відмовляємося ні від кого. Не маємо такого морального права. Забираємо всіх, - пояснив представник штабу. - Коли формуємо переговорну позицію, перевагу віддаємо лише важко пораненим, важко хворим і тим, хто найдовше перебуває в неволі", - ідеться в повідомленні.

"Наш головний принцип - неупередженість. Ми ніколи не ставитимемо вище якусь частину чи підрозділ вище, а когось нижче. Тим більше в полоні в одному місці можуть перебувати різні оборонці: в камері можуть сидіти й морпіхи, й гвардійці, й прикордонники".

Деяких учасників зустрічі цікавило, чому, коли є офіційне підтвердження полону від РФ через Міжнародний комітет Червоного Хреста, захисників досі не міняють.

"На жаль, підтвердження полону ще не є гарантією того, що людину обміняють найближчим часом, - зазначив представник штабу. - Те саме можна сказати і про місце утримання... Тим паче, коли така інформація через необережність з'являється в публічному просторі".

Також представник штабу застеріг, що працюють аферисти, які називаються волонтерами і збирають гроші нібито для полонених. Про такі випадки необхідно повідомляти в Координаційний штаб.

Теги: #рф #напруга #військовополонені #родини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:27 07.06.2023
СБУ повідомила про підозру сімом російським бойовикам, зокрема найманцям угруповання МО РФ "Шторм"

СБУ повідомила про підозру сімом російським бойовикам, зокрема найманцям угруповання МО РФ "Шторм"

08:19 07.06.2023
ЗС України ліквідували майже тисячу окупантів, літак, сім БПЛА, 37 артилерійських систем, 13 танків, 17 бронемашин противника

ЗС України ліквідували майже тисячу окупантів, літак, сім БПЛА, 37 артилерійських систем, 13 танків, 17 бронемашин противника

08:11 07.06.2023
ЗС України ліквідували ворожий штурмовик Су25

ЗС України ліквідували ворожий штурмовик Су25

07:28 07.06.2023
В ISW припустили, навіщо російським військам міг бути потрібен підрив Каховської ГЕС

В ISW припустили, навіщо російським військам міг бути потрібен підрив Каховської ГЕС

22:00 06.06.2023
РФ намагалася скликати засідання Радбезу ООН, звинувачуючи Україну в підриві дамби Каховської ГЕС

РФ намагалася скликати засідання Радбезу ООН, звинувачуючи Україну в підриві дамби Каховської ГЕС

21:57 06.06.2023
РФ намагалася скликати засідання Радбезу ООН, звинувачуючи Україну в підриві дамби Каховської ГЕС

РФ намагалася скликати засідання Радбезу ООН, звинувачуючи Україну в підриві дамби Каховської ГЕС

07:42 06.06.2023
У Дніпровському районі столиці виявлено уламки ракети на даху приватної будівлі

У Дніпровському районі столиці виявлено уламки ракети на даху приватної будівлі

07:24 06.06.2023
Окупанти підірвали Каховську ГЕС

Окупанти підірвали Каховську ГЕС

19:41 05.06.2023
У російській Новій Таволжанці вбито старшого оперативного угруповання Білгород

У російській Новій Таволжанці вбито старшого оперативного угруповання Білгород

19:14 05.06.2023
Маляр: Не варто сподіватися, що настане момент, коли в РФ до нуля виснажиться все озброєння

Маляр: Не варто сподіватися, що настане момент, коли в РФ до нуля виснажиться все озброєння

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зідзвонився з Ердоганом, передав список потреб України для ліквідації лиха на Каховській ГЕС

Ердоган у розмові із Зеленським запропонував створити комісію для розслідування вибуху дамби на Каховській ГЕС

ЄС уже відправляє допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС

Глава МВС: Підтоплено 29 населених пунктів у Херсонській області

На Дніпропетровщині розпочався масовий мор риби внаслідок підриву Каховської ГЕС - Єрмак

ОСТАННЄ

Зеленський зідзвонився з Ердоганом, передав список потреб України для ліквідації лиха на Каховській ГЕС

Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся до 77 см, помітний підйом води в низці районів міста - мер

Ердоган у розмові із Зеленським запропонував створити комісію для розслідування вибуху дамби на Каховській ГЕС

Найбільша релігійна громада Полтавщини змінила церковну юрисдикцію з УПЦ (МП) на ПЦУ

Одна з палат швейцарського парламенту схвалила ініціативу послабити контроль за реекспортом зброї виробництва Швейцарії

Двоє поліцейських постраждали від ворожого дрона в Херсоні під час проведення евакуації

ЄС уже відправляє допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС

На Херсонщині евакуйовано вже 1,7 тис. жителів - голова ОВА

Глава МВС: Підтоплено 29 населених пунктів у Херсонській області

Директора департаменту КМДА Никоряка, поміченого на порушенні комендантської години, буде звільнено - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА