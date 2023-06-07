СБУ повідомила про підозру сімом російським бойовикам, зокрема найманцям угруповання МО РФ "Шторм"

Служба безпеки України зібрала доказову базу ще на сімох учасників терористичних організацій "Л/ДНР", які воювали проти України.

"Зловмисники потрапили в полон українських захисників у травні цього року на авдіївському напрямку. Встановлено, що всі вони у різний час приєднались до лав окупаційних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ. Перебуваючи у складі російських військ, бойовики брали активну участь у штурмі українських населених пунктів в Донецькій та Луганській областях", - повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

Зазначається, що один із фігурантів іще з 2015 року входив до лав терористичного угруповання "Шум" так званого "козачого союзу області війська донського". Після початку повномасштабного вторгнення Росії він добровільно "записався" до одного з новостворених загонів міноборони Росії під назвою "Шторм".

Ще двоє зловмисників, які вступили до цього окупаційного підрозділу, є жителями Донбасу. У 2014-2015 роках вони брали участь в обстрілах позицій сил АТО на сході України.

Інші двоє бойовиків із терористичних груп "Оплота" воювали проти Сил оборони в районах Авдіївки та Мар'їнки Донецької області, а також поблизу Миколаївки в Луганській області.

Крім того, серед затриманих - стрілець і механік-водій гаубиці 11-го окремого мотострілецького полку з РФ (відомого як угруповання "Восток").

Зловмисники атакували позиції Сил оборони біля Авдіївки з використанням російської артилерії.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили всім фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації).

Злочинні дії одного з бойовиків із лав "Востока" додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Зловмисникам загрожує до 15 років в'язниці.