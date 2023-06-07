Події

16:27 07.06.2023

СБУ повідомила про підозру сімом російським бойовикам, зокрема найманцям угруповання МО РФ "Шторм"

2 хв читати
СБУ повідомила про підозру сімом російським бойовикам, зокрема найманцям угруповання МО РФ "Шторм"

Служба безпеки України зібрала доказову базу ще на сімох учасників терористичних організацій "Л/ДНР", які воювали проти України.

"Зловмисники потрапили в полон українських захисників у травні цього року на авдіївському напрямку. Встановлено, що всі вони у різний час приєднались до лав окупаційних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ. Перебуваючи у складі російських військ, бойовики брали активну участь у штурмі українських населених пунктів в Донецькій та Луганській областях", - повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

Зазначається, що один із фігурантів іще з 2015 року входив до лав терористичного угруповання "Шум" так званого "козачого союзу області війська донського". Після початку повномасштабного вторгнення Росії він добровільно "записався" до одного з новостворених загонів міноборони Росії під назвою "Шторм".

Ще двоє зловмисників, які вступили до цього окупаційного підрозділу, є жителями Донбасу. У 2014-2015 роках вони брали участь в обстрілах позицій сил АТО на сході України.

Інші двоє бойовиків із терористичних груп "Оплота" воювали проти Сил оборони в районах Авдіївки та Мар'їнки Донецької області, а також поблизу Миколаївки в Луганській області.

Крім того, серед затриманих - стрілець і механік-водій гаубиці 11-го окремого мотострілецького полку з РФ (відомого як угруповання "Восток").

Зловмисники атакували позиції Сил оборони біля Авдіївки з використанням російської артилерії.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили всім фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації).

Злочинні дії одного з бойовиків із лав "Востока" додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Зловмисникам загрожує до 15 років в'язниці.

Теги: #сбу #рф #найманці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:31 07.06.2023
РФ постійно працює над створенням соціальної напруги серед родин полонених, вдаючись до провокацій, - штаб з питань поводження з військовополоненими

РФ постійно працює над створенням соціальної напруги серед родин полонених, вдаючись до провокацій, - штаб з питань поводження з військовополоненими

08:19 07.06.2023
ЗС України ліквідували майже тисячу окупантів, літак, сім БПЛА, 37 артилерійських систем, 13 танків, 17 бронемашин противника

ЗС України ліквідували майже тисячу окупантів, літак, сім БПЛА, 37 артилерійських систем, 13 танків, 17 бронемашин противника

08:11 07.06.2023
ЗС України ліквідували ворожий штурмовик Су25

ЗС України ліквідували ворожий штурмовик Су25

07:28 07.06.2023
В ISW припустили, навіщо російським військам міг бути потрібен підрив Каховської ГЕС

В ISW припустили, навіщо російським військам міг бути потрібен підрив Каховської ГЕС

22:00 06.06.2023
РФ намагалася скликати засідання Радбезу ООН, звинувачуючи Україну в підриві дамби Каховської ГЕС

РФ намагалася скликати засідання Радбезу ООН, звинувачуючи Україну в підриві дамби Каховської ГЕС

21:57 06.06.2023
РФ намагалася скликати засідання Радбезу ООН, звинувачуючи Україну в підриві дамби Каховської ГЕС

РФ намагалася скликати засідання Радбезу ООН, звинувачуючи Україну в підриві дамби Каховської ГЕС

11:47 06.06.2023
Голова СБУ про підрив дамби Каховської ГЕС: Потрібно притягнути до відповідальності не тільки верхівку путінського режиму, а й рядових виконавців

Голова СБУ про підрив дамби Каховської ГЕС: Потрібно притягнути до відповідальності не тільки верхівку путінського режиму, а й рядових виконавців

07:42 06.06.2023
У Дніпровському районі столиці виявлено уламки ракети на даху приватної будівлі

У Дніпровському районі столиці виявлено уламки ракети на даху приватної будівлі

07:24 06.06.2023
Окупанти підірвали Каховську ГЕС

Окупанти підірвали Каховську ГЕС

19:41 05.06.2023
У російській Новій Таволжанці вбито старшого оперативного угруповання Білгород

У російській Новій Таволжанці вбито старшого оперативного угруповання Білгород

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські війська ще не розпочали контрнаступ - Данілов

Зеленський зідзвонився з Ердоганом, передав список потреб України для ліквідації лиха на Каховській ГЕС

Ердоган у розмові із Зеленським запропонував створити комісію для розслідування вибуху дамби на Каховській ГЕС

ЄС уже відправляє допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС

Глава МВС: Підтоплено 29 населених пунктів у Херсонській області

ОСТАННЄ

Українські війська ще не розпочали контрнаступ - Данілов

Зеленський зідзвонився з Ердоганом, передав список потреб України для ліквідації лиха на Каховській ГЕС

Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся до 77 см, помітний підйом води в низці районів міста - мер

Ердоган у розмові із Зеленським запропонував створити комісію для розслідування вибуху дамби на Каховській ГЕС

Найбільша релігійна громада Полтавщини змінила церковну юрисдикцію з УПЦ (МП) на ПЦУ

Одна з палат швейцарського парламенту схвалила ініціативу послабити контроль за реекспортом зброї виробництва Швейцарії

Двоє поліцейських постраждали від ворожого дрона в Херсоні під час проведення евакуації

ЄС уже відправляє допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС

На Херсонщині евакуйовано вже 1,7 тис. жителів - голова ОВА

Глава МВС: Підтоплено 29 населених пунктів у Херсонській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА