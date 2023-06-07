Події

14:38 07.06.2023

На Херсонщині евакуйовано вже 1,7 тис. жителів - голова ОВА

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На Херсонщині евакуйовано вже 1,7 тис. жителів - голова ОВА

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про евакуацію 1,7 тис. жителів області, які постраждали внаслідок підтоплень, спричинених підривом російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції в ніч на вівторок.

"У Херсонській області триває евакуація населення. Ситуація контрольована. Станом на 13:00 евакуйовано 1 тис. 700 осіб", - сказав Прокудін у відеозверненні, розміщеному в його телеграм-каналі в середу.

Водночас, за його словами, російські окупанти продовжують обстріли житлових кварталів Херсона, "наражаючи на смертельну небезпеку людей, які рятують і рятуються від великої води". Також Прокудін повідомив про хакерську атаку, що сталася на гарячу лінію облдержадміністрації.

 

Теги: #евакуація #херсонська_область

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