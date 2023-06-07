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13:14 07.06.2023

Окупанти повністю провалили евакуацію на лівому березі Дніпра, Україна звернеться до міжнародних організацій - Зеленський

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Окупанти повністю провалили евакуацію на лівому березі Дніпра, Україна звернеться до міжнародних організацій - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів ранкову селекторну нараду, присвячену насамперед ситуації в районі Каховської ГЕС.

"Евакуація на лівому березі повністю провалена окупантами. Будемо звертатися до міжнародних організацій", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він також зазначив, що новопризначений керівник штабу з подолання наслідків підриву ГЕС міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вже перебуває в зоні лиха.

Під час наради було обговорено питання забезпечення питною водою і довгострокових рішень для населених пунктів, які отримували воду з водосховища, а також оцінку збитків та екологічної шкоди.

Крім того, було представлено зведення з фронту. Обговорювалися дані розвідки, забезпечення військ технікою і боєприпасами.

Також президенту доповіли проміжні підсумки інспекції бомбосховищ. "На жаль, невтішні", - зазначив Зеленський.

 

Теги: #нарада #зеленський #каховська_гес

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