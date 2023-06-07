Російські спецслужби планують вивезення українських дітей з окупованих територій - омбудсмен

Федеральна служба безпеки РФ може реалізувати комплекс заздалегідь спланованих заходів із вивезення українських дітей з окупованих 2022 року територій України та прикордонних із РФ регіонів до окупованого раніше Криму під приводом загрози постійних обстрілів, зазначає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Дітей планують розмістити на літній період у таборах і на базах відпочинку всього півострова... Фактичне викрадення українських дітей повинно було б мати вигляд "місії порятунку". При цьому ФСБ РФ вважає, що поряд із місцями відпочинку дітей необхідно розташувати пункти управління військами, вузлові підрозділи, наприклад ракетні чи артилерійські та облаштовані місця зосередження (відходу) російських окупаційних військ у разі просування українських військових вглиб Криму", - написав Лубінець у телеграмі в середу.

Омбудсмен зазначає, що, на думку російських спецслужб, "сусідство" дітей поруч із військовими об’єктами не дозволить або значно ускладнить українським військовим можливості вогневого ураження основних підрозділів та пунктів управління російських окупаційних військ, значно обмежить чи пригальмує темпи просування ЗСУ територією Криму, дасть змогу, в разі необхідності, чинити провокації з масовими жертвами та дискредитувати ЗСУ перед світовою спільнотою.

"У Держдумі РФ вже ініційовано відповідне звернення до уряду щодо організації евакуації дітей з прикордонних із Україною регіонів до літніх таборів та інших закладів на території АР Крим", - зазначив він.

Уповноважений ВР з прав людини вважає, що мета цих дій полягає в необхідності створити умови для зменшення ризиків від очікуваного українського контрнаступу на кримському напрямку, а також - дискредитувати ЗСУ і представити Україну як терористичну країну.

"В інформаційному середовищі уже поширюються проросійські наративи, ніби це Україна самостійно підірвала Каховську ГЕС. Аргументи: ГЕС контролювалася Росією, найбільше шкоди вона завдала містам, підконтрольним РФ", - пояснив Лубінець.