ЗС України ліквідували ворожий штурмовик Су25

Сили оборони України за минулу добу ліквідували ворожий штурмовик Су25, 4 безпілотних літальних апарати, а також іншу військову техніку російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

"Минулої доби знищено російський штурмовик Су-25 та 4 розвідувальних БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Повітряні сили ЗСУ за минулу добу завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 боєприпаси, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей ворогів.