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20:09 06.06.2023

Майбутнє Росії не має бути за рахунок України - Зеленський

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Майбутнє Росії не має бути за рахунок України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає позитивним фактором обговорення партнерами майбутнього Росії, але попереджає, що поступки з боку України неможливі.

"Це той тренд, що лідери почали говорити про майбутнє Росії. Я в цьому, безумовно, бачу якраз позитивний сигнал. Коли говорять про майбутнє Росії, це говорить про те, що не Росія говорить про наше з вами майбутнє. І мені здається, що це свідчення могутності нашої держави", - сказав він у вівторок на пресконференції в Києві.

"Світ ухвалив рішення. Завдяки, скажімо, народу України. Мені здається, це буде справедливо. І це важливе рішення. Я вважаю, сьогодні це найголовніше рішення. Світ зробив вибір. Більшість світу", - сказав він.

Коли світ робить такий вибір, зазначив Зеленський, "він починає думати, як жити далі - і це нормально, це справедливо".

"Вони думають, як будуть жити з іншою Росією... Це теж позитив. Я в цьому бачу позитив. Мінус у цьому лише один. Люди шукають, як вийти з цієї ситуацій (самій - ІФ-У) Росії. Розумієте, так? Тобто вони - ті чи інші кола міжнародних партнерів шукатимуть, як Росія вийде з цього", - сказав він.

"Не хочеться, щоб це обходилося за наш рахунок. І я роблю все, щоб не давати цієї можливості. Тому в таких розмовах ми беремо участь. Такі теми порушуються. Ми досить категоричні в цьому напрямі. Не за рахунок України. І це не загальні речі, а дуже конкретні речі, які іноді порушуються з лідерами", - наголосив президент.

Теги: #росія #майбутнє #існування

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