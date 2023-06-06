Зеленський закликав Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві зі спеціальним представником Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Зуппі обговорив ситуацію в Україні та гуманітарну взаємодію зі Святим Престолом у межах реалізації української Формули миру.

Як наголосив Зеленський, Росія продовжує чинити жахливі воєнні злочини проти України, останнім з яких став підрив дамби Каховської ГЕС.

"Цей злочин становить величезні загрози й матиме страшні наслідки для життя людей та екології", - зазначив президент.

При цьому глава держави акцентував, що припинення вогню і заморожування конфлікту не зумовить встановлення миру.

"Ворог скористається паузою для нарощування спроможностей і подальшого наступу, для нової хвилі злочинів і терору. Росія має вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказав Зеленський.

Президент України також наголосив, що лише об'єднання зусиль, дипломатична ізоляція і тиск на Росію здатні вплинути на агресора та принести справедливий мир на українську землю.

Як повідомляє пресслужба президента, сторони детально обговорили імплементацію української Формули миру та необхідність залучення до участі в Глобальному саміті миру широкого кола країн, зокрема Глобального Півдня.

Глава держави закликав Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану: "Ми вітаємо готовність інших держав і партнерів у пошуку шляхів до миру, але оскільки війна триває на території України, алгоритм досягнення миру може бути лише українським".

Президент також зауважив, що Святий Престол міг би зробити дієвий внесок у питаннях звільнення українських полонених, повернення депортованих дітей і відновлення справедливості.

Зі свого боку кардинал висловив солідарність Папи Франциска з українським народом і запевнив у готовності Святого Престолу долучитися до пошуку шляхів реалізації зазначених гуманітарних ініціатив.

Маттео Зуппі передав Володимиру Зеленському листа від Папи Римського Франциска.