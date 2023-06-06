Події

16:17 06.06.2023

В акваторії Миколаєва рівень води піднявся на 23 см, але вже не підвищується - мер

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В акваторії Миколаєва рівень води піднявся на 23 см, але вже не підвищується - мер

Рівень води в акваторії Миколаєва станом на 14:00 вівторка піднявся на 23 см, однак згодом зростати перестав, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Хороша новина: протягом години, тобто до 15:00, змін не відбулося. Стежимо за ситуацією далі. Поки що загрози підтоплення немає", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомлялося, станом на 15:00 із зони підтоплення через підрив дамби Каховської ГЕС у Херсонській області евакуйовано приблизно 1,3 тис. осіб. Підтоплено 13 населених пунктів на правому березі р. Дніпра і понад 260 будинків.

Миколаїв стоїть на березі Бузького лиману, який сполучається з Дніпровським лиманом, де у зв'язку з підривом дамби Каховської ГЕС очікують на підйом рівня води.

 

Теги: #вода #миколаїв #каховська_гес

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