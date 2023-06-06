Події

12:08 06.06.2023

Окупанти знищили 11 із 28 прольотів греблі та машинну залу Каховської ГЕС, Дніпро не судноплавне

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Окупанти знищили 11 із 28 прольотів греблі та машинну залу Каховської ГЕС, Дніпро не судноплавне

Екскерівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про руйнування 11 із 28 прольотів греблі Каховської гідроелектростанції в Херсонській області внаслідок її підриву російськими окупантами в ніч на вівторок.

"Сталася катастрофа – окупант зруйнував Каховську гідроелектростанцію, що на Херсонщині. За наявною інформацією знищено 11 з 28 прольотів греблі та машинної зали.

Нанесено непоправної шкоди енергетиці, судноплавству, сільському господарству та екології не тільки Півдня України, а й всієї країни", - написав Старух у телеграмі.

За його словами, у межах України Дніпро більше не судноплавне.

Ексчиновник зазначив, що дії окупантів свідчать про відсутність намірів у них залишатися в регіоні, а "наше завдання - рятувати наших людей і нашу землю".

 

Теги: #старух #каховська_гес

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