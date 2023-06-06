Юсов: Є докази переміщення росіянами вибухових речовин і техніки для дистанційного підриву Каховської ГЕС

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив про наявність фактів і доказів переміщення росіянами вибухових речовин і техніки для здійснення дистанційного підриву дамби Каховської ГЕС.

"Будуть точні дані оцінки щодо потужності вибухів, скільки вибухівки для цього потрібно - все це буде підраховано. Але факти переміщення вибухових речовин, техніки рашистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху, безумовно, такі факти і докази є. Україна їх неодноразово оприлюднювала", - сказав він під час стріму журналіста на телеканалі "Ми - Україна".

Раніше в ПрАТ "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС повністю знищена і відновленню не підлягає після підриву російськими окупаційними військами машинного залу зсередини.

Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалася евакуація населення з потенційних районів затоплення.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що всі служби працюють для того, щоб мінімізувати наслідки нового терористичного акту РФ - підриву дамби Каховської ГЕС.

"Усі служби працюють. Скликав РНБО. Будь ласка, поширюйте тільки офіційну та перевірену інформацію", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

За даними української розвідки, 6 червня 2023 року біля 2:30 ночі російські окупанти здійснили підрив дамби Каховського водосховища.