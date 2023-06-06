Миколаїв готується до прийому евакуйованих із Херсонщини - мер

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про підготовку до прийому жителів Херсонської області, яких евакуювали у зв'язку з підривом російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції в ніч на вівторок.

"У Миколаєві визначені два пункти збору людей - залізничний вокзал та автовокзал. Хто б яким транспортом не їхав - евакуаційними автобусами, потягом чи власним транспортом, на цих точках їм буде надана допомога", - написав Сєнкевич у телеграмі.

За його словами, надалі жителів Херсону евакуюватимуть із Миколаєва до інших регіонів України.