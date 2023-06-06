Події

11:03 06.06.2023

Миколаїв готується до прийому евакуйованих із Херсонщини - мер

1 хв читати
Миколаїв готується до прийому евакуйованих із Херсонщини - мер

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про підготовку до прийому жителів Херсонської області, яких евакуювали у зв'язку з підривом російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції в ніч на вівторок.

"У Миколаєві визначені два пункти збору людей - залізничний вокзал та автовокзал. Хто б яким транспортом не їхав - евакуаційними автобусами, потягом чи власним транспортом, на цих точках їм буде надана допомога", - написав Сєнкевич у телеграмі.

За його словами, надалі жителів Херсону евакуюватимуть із Миколаєва до інших регіонів України.

 

Теги: #миколаїв #сенкевич #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:54 06.06.2023
Юсов: Є докази переміщення росіянами вибухових речовин і техніки для дистанційного підриву Каховської ГЕС

Юсов: Є докази переміщення росіянами вибухових речовин і техніки для дистанційного підриву Каховської ГЕС

11:50 06.06.2023
Зеленський доручив провести евакуацію і забезпечити питною водою всі міста і села після підриву Каховської ГЕС

Зеленський доручив провести евакуацію і забезпечити питною водою всі міста і села після підриву Каховської ГЕС

11:47 06.06.2023
Голова СБУ про підрив дамби Каховської ГЕС: Потрібно притягнути до відповідальності не тільки верхівку путінського режиму, а й рядових виконавців

Голова СБУ про підрив дамби Каховської ГЕС: Потрібно притягнути до відповідальності не тільки верхівку путінського режиму, а й рядових виконавців

11:28 06.06.2023
Підрив Каховської ГЕС не впливає на водопостачання Дніпра - мер

Підрив Каховської ГЕС не впливає на водопостачання Дніпра - мер

10:59 06.06.2023
Через підрив греблі Каховської ГЕС у Херсоні організовано евакуацію з прибережних кварталів - начальник МВА

Через підрив греблі Каховської ГЕС у Херсоні організовано евакуацію з прибережних кварталів - начальник МВА

10:50 06.06.2023
Вже 742 людини евакуйовано в Херсонській області, у зоні можливого затоплення – майже 80 населених пунктів, більшість із них окуповані - МВС

Вже 742 людини евакуйовано в Херсонській області, у зоні можливого затоплення – майже 80 населених пунктів, більшість із них окуповані - МВС

10:25 06.06.2023
ГУР: Підрив дамби Каховської ГЕС - теракт, який є ознакою паніки путінського режиму і спробою ускладнити дії українських сил

ГУР: Підрив дамби Каховської ГЕС - теракт, який є ознакою паніки путінського режиму і спробою ускладнити дії українських сил

10:22 06.06.2023
У Кривому Розі знизять споживання води промисловістю та обмежать для населення через руйнування греблі Каховської ГЕС - голова МВА

У Кривому Розі знизять споживання води промисловістю та обмежать для населення через руйнування греблі Каховської ГЕС - голова МВА

10:19 06.06.2023
Підрив греблі Каховської ГЕС на водопостачанні Києва жодним чином не позначиться - КМДА

Підрив греблі Каховської ГЕС на водопостачанні Києва жодним чином не позначиться - КМДА

10:16 06.06.2023
Голова Євроради назвав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином: Ми притягатимемо до відповідальності РФ та її маріонеток

Голова Євроради назвав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином: Ми притягатимемо до відповідальності РФ та її маріонеток

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Юсов: Є докази переміщення росіянами вибухових речовин і техніки для дистанційного підриву Каховської ГЕС

Зеленський доручив провести евакуацію і забезпечити питною водою всі міста і села після підриву Каховської ГЕС

ГУР: Підрив дамби Каховської ГЕС - теракт, який є ознакою паніки путінського режиму і спробою ускладнити дії українських сил

Голова Євроради назвав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином: Ми притягатимемо до відповідальності РФ та її маріонеток

За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС розпочато розслідування за статтею "екоцид" - Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

Водопостачання в Херсоні забезпечують у повному обсязі, окрім мкрн Острів - міськрада

Українські сили досягають обмежених успіхів під час контрнаступу, попри заперечення з боку РФ - ISW

Бої на багатьох ділянках фронту активізувалися, при цьому в лавах окупантів зростає ворожнеча - британська розвідка

Ткаченко в День журналіста: Переможемо на полі бою та переможемо в інформаційній війні

За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС розпочато розслідування за статтею "екоцид" - Офіс генпрокурора

Підірвавши Каховську ГЕС, РФ, імовірно, створила найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття - Кулеба

Уламками збитих ракет на Київщині пошкоджено дев'ять житлових будинків, медзаклад, 27 автомобілів, жертв немає

Австралія планує надіслати Києву бронемашини Hawkei в межах нового пакета допомоги Україні - ЗМІ

Шмигаль: Руйнування Каховської ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня нашої держави, світ має відреагувати діями

Евакуація жителів у мікрорайоні Корабел Херсона на автобусах проходить за планом - влада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА