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20:27 05.06.2023

Очільник МЗС Великої Британії: Найшвидший шлях до миру - виведення Путіним його військ з території України

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Очільник МЗС Великої Британії: Найшвидший шлях до миру - виведення Путіним його військ з території України

Найшвидший і найкоротший шлях до миру в Україні - виведення президентом РФ Володимиром Путіним його військ з української території, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

"Я ще раз повторюся, що найшвидший і найкоротший шлях до миру буде виведення Путіним його військ з території України. Поки він цього не робить, найкращий шлях для України - продовжувати захищати свою землю. І Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну, зокрема на міжнародних платформах. Тому що ще раз наголошу - йдеться не тільки про оборону України, а про оборону ширшої глобальної структури, яка захищає нашу економіку і безпеку", - сказав Клеверлі на спільній пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві в понеділок.

Клеверлі зазначив, що президент РФ Володимир Путін має усвідомити, що зазнав поразки під час спроби захоплення українських міст, і це має призвести до того, що "єдиний варіант для нього - це виведення військ і забезпечення миру для прекрасної країни Україна".

Також він наголосив, що потрібно зараз про потреби України в повоєнний час, тому в Лондоні відбудеться конференція з відновлення 21-22 червня. За словами міністра, на захід будуть запрошені представники з усього світу, що стане можливістю обговорити політичні та практичні плани на майбутнє.

 

 

Теги: #мир #україна #мзс #британія #позиція

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