У російській Новій Таволжанці вбито старшого оперативного угруповання Білгород

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про загибель у російському населеному пункті Нова Таволжанка старшого оперативного угруповання Білгород, полковника ЗС РФ Андрія Стесєва.

"Убито старшого оперативного угруповання Білгород - Андрія Стесєва. Згідно з оперативною інформацією, в ніч з 04 на 05 червня в населеному пункті Нова Таволжанка вбито гвардії полковника Стесєва Андрія Васильовича - старшого оперативного угруповання Білгород", - ідеться в повідомленні ГУР у Телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляє ГУР, раніше він обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку ВДВ РФ. Раніше повідомлялося, що цей полк, серед інших, був причетний до вбивств мирних громадян у Бучі.

1 червня "Російський добровольчий корпус" і "Легіон Свобода Росії" оголосили про черговий рейд у Білгородській області РФ. 4 червня вони знову заявили, що з боями заходять у передмістя Шебекіно Білгородської області. 5 червня РДК заявили, що контролюють російський населений пункт Нова Таволжанка.