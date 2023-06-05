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19:28 05.06.2023

Лубінець обговорив із представниками Ватикану порушення прав українських дітей на окупованих територіях

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Лубінець обговорив із представниками Ватикану порушення прав українських дітей на окупованих територіях

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч зі спецпредставником Ватикану кардиналом Маттео Зуппі, який прибув до України за дорученням Папи Римського Франциска, а також Апостольським нунцієм в Україні архієпископом Вісвальдасом Кульбакасом.

Як повідомляється в телеграм-каналі Лубінця в понеділок, сторони зустрілися в Центрі захисту прав дитини, який було відкрито з ініціативи президента України Володимира Зеленського.

"Представив делегації з Ватикану спеціальну доповідь "Нерозквітлі" щодо порушення прав українських дітей на ТОТ та в Росії, інформаційні матеріали щодо порушень прав людини в Україні внаслідок збройної агресії РФ. Розповів, що кожна українська дитина, яка знаходиться в Україні й та, що виїхала за кордон, відчула на собі наслідки війни", - написав Лубінець за підсумками зустрічі.

Крім того, за його словами, окупанти масово вивозять українських дітей із тимчасово окупованих територій до РФ. "Ми не знаємо ні точну кількість, ні де вони знаходяться. Втім, нам вдається повертати дітей додому, і кожна така історія – це як окрема спецоперація", - зазначив омбудсмен.

Він окремо звернув увагу представників делегації на питання повернення цивільних заручників, утримуваних РФ. "Нам не відома точна цифра. Однак це десятки тисяч громадян України, серед яких є священики греко-католицької і римо-католицької церков", - сказав Лубінець.

Омбудсмен висловив переконання, що цей приїзд представників Ватикану до України "вкотре раз продемонструє хто агресор, а хто жертва".

"Україна повинна звільнити всю свою територію, бо це єдиний механізм захисту дітей!" - резюмував Лубінець.

 

Теги: #омбудсмен #ватикан #діти #війна

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