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15:37 05.06.2023

Слідкуйте за офіційними новинами з України - Подоляк про інформацію щодо контрнаступу

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Слідкуйте за офіційними новинами з України - Подоляк про інформацію щодо контрнаступу

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк закликав стежити в контексті контрнаступу лише за офіційними новинами з України.

"Російські новинні зведення вже давно стали окремим віртуальним метавсесвітом. Москва вже бере активну участь у відбитті... глобального наступу, якого "поки що не існує", - написав він у понеділок у твіттері.

"Мільйонна російська армія активно відбиває атаки, знищуючи тисячі танків, сотні HIMARS і ескадрилій F-16. Битва йде, одним словом. Україна уважно спостерігає за цією епічною битвою, хоча і з деяким подивом", - написав також Подоляк.

Не хотілося б переривати класичну "російську виставу", зазначив він, але "все ж таки: слідкуйте тільки за офіційними новинами з України, якщо хочете знати правду".

 

Теги: #подоляк

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