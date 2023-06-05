Обстріли росіян залишили без світла понад 20 тис. споживачів у Сумській і Донецькій областях - Міненерго

Обстріли військами РФ прифронтових і прикордонних територій залишили без світла 35 населених пунктів із 13,2 тис. споживачів у Донецькій області та 7,7 тис. абонентів у Сумській області, повідомило Міністерство енергетики.

За його інформацією в телеграм-каналі в понеділок, унаслідок попередніх обстрілів без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Загалом ситуація з генерацією і споживанням електроенергії стабільна та контрольована, наголосили в Міненерго.

Там також уточнили, що в неділю здійснювався експорт електроенергії в Молдову - 340 МВт-год, а комерційний імпорт зі Словаччини та Молдови становив 6 187 МВт-год.

За добу обсяг газу в сховищах зріс на 28,9 млн куб. м, а загалом запаси блакитного палива становлять понад 9,6 млрд куб. м і залишаються на рівні суботи.

Як повідомлялося, у неділю обсяг імпорту е/е зі Словаччини зріс на 27% - до 4427 МВт-год на добу, в понеділок він менший майже в 10 разів - 476 МВт-год на добу. За відсутності у вихідні в понеділок експортується 1800 МВт-год на добу в Польщу. Дані щодо Молдови на сайті ENTSO-E не відображаються від початку червня.