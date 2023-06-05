РФ планує посилити поширення недостовірної інформації про ситуацію на фронті - СтратКом ЗСУ

Управління стратегічних комунікацій (СтратКом) ЗСУ попереджає, що російські окупаційні війська активізують свої інформаційно-психологічні операції.

Як зазначається в телеграм-каналі СтратКому ЗСУ, на російських телеграм-каналах і в соцмережах планується посилення поширення недостовірної інформації про бойові дії ЗС України, а також ворожих формувань.

"З метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (зокрема і власного населення) російські пропагандисти поширюватимуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Навіть якщо контрнаступу і немає. Для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих і полонених. А також інші фейкові матеріали", - наголошується в повідомленні.

СтратКом ЗСУ наголосив, що достовірну інформацію можна отримати тільки в оперативних зведеннях Генерального штабу, структур стратегічних комунікацій та від визначених офіційних спікерів Сил оборони та ЗС України.