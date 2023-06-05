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09:11 05.06.2023

РФ планує посилити поширення недостовірної інформації про ситуацію на фронті - СтратКом ЗСУ

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РФ планує посилити поширення недостовірної інформації про ситуацію на фронті - СтратКом ЗСУ

Управління стратегічних комунікацій (СтратКом) ЗСУ попереджає, що російські окупаційні війська активізують свої інформаційно-психологічні операції.

Як зазначається в телеграм-каналі СтратКому ЗСУ, на російських телеграм-каналах і в соцмережах планується посилення поширення недостовірної інформації про бойові дії ЗС України, а також ворожих формувань.

"З метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (зокрема і власного населення) російські пропагандисти поширюватимуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Навіть якщо контрнаступу і немає. Для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих і полонених. А також інші фейкові матеріали", - наголошується в повідомленні.

СтратКом ЗСУ наголосив, що достовірну інформацію можна отримати тільки в оперативних зведеннях Генерального штабу, структур стратегічних комунікацій та від визначених офіційних спікерів Сил оборони та ЗС України.

Теги: #зсу #пропаганда_рф #фейки

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