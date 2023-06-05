Окупанти за добу здійснили 14 ракетних і 40 авіаударів, Сили оборони ліквідували чотири крилаті ракети і шість БПЛА

За добу ворог завдав 14 ракетних і 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню, водночас Сили оборони знищили 4 із 6 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 6 із 8 ударних БПЛА "Shahed", повідомляють в оперативному зведенні, опублікованому на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Минулої доби, вночі, противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА "Shahed". Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 із 6 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 6 із 8 ударних БпЛА "Shahed", - ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, є постраждалі серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, навчальні заклади, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою.