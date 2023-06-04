Події

20:55 04.06.2023

Окупанти завдали ракетного удару по передмістю Чугуєва, постраждалих немає

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Слідчо-прокурорська група зафіксувала наслідки ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами в неділю близько 18:00 по передмістю м. Чугуїв Харківської області.

"За попередніми даними, це була ракета РП Д9 МА (повітря-поверхня). Ворожа ракета влучила в лісовий масив. Постраждалих немає", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).

 

 

Теги: #обстріл #чугуїв

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