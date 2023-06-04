Події

11:28 04.06.2023

Щонайменше 500 українських дітей у списку невинних жертв через російську агресію - Зеленський

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Щонайменше 500 українських дітей у списку невинних жертв через російську агресію - Зеленський

Щонайменше 500 українських дітей у списку невинних жертв через російську агресію, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"13-річний Дмитро з Харкова, 4-річна Ліза з Вінниці, Сергійко з Новосолоного, якому було лише 2 дні. У списку невинних дитячих жертв російської агресії вже щонайменше 500 наших дітей", - ідеться в телеграм-каналі президента.

Глава держави зазначив, що "вони могли стати відомими вченими, художниками, спортивними чемпіонами, творити історію України. Їх убили російські зброя та ненависть, які щодня продовжують забирати та руйнувати життя українських дітей".

За словами Зеленського, точну кількість постраждалих дітей наразі неможливо встановити через активні бойові дії та російську окупацію частини території України.

"Щоб захистити життя, ми повинні вистояти і перемогти в цій війні! Уся Україна, усі наші люди, усі наші діти мають бути вільні від російського терору!", - підсумував президент.

 

Теги: #діти #війна #зеленський

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