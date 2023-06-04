Події

01:30 04.06.2023

Збільшилася до 13 кількість постраждалих внаслідок атаки по Дніпропетровській області, під завалами є ще люди

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Збільшилася до 13 кількість постраждалих внаслідок атаки по Дніпропетровській області, під завалами є ще люди

Збільшилося до 13 кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Дніпропетровській області, серед них троє дітей, з-під завалів дістали чоловіка, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Загалом нині є 13 постраждалих. Серед них троє – діти. Це хлопці 6, 11 та 15 років", - написав він у телеграм-каналі.

Також, за його словами, з-під завалів будинку у Підгородненській громаді дістали чоловіка. Там ще є люди.

Лисак зазначив, що майже всіх поранених госпіталізовано. Стан – середньої тяжкості. Одна людина лікуватиметься амбулаторно.

"У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забиті місця. Їм надається вся необхідна допомога", - повідомив він.

Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Теги: #атака #україна #постраждалі #дніпропетровська_область

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