Події

07:08 03.06.2023

З метою поповнення втрат у живій силі РФ продовжує всіляко агітувати громадян на проходження військової служби

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З метою поповнення втрат у живій силі РФ продовжує всіляко агітувати громадян на проходження військової служби

У місті Зоринськ, Алтайського краю Російської Федерації, представники спецслужб проводять роз'яснювальну роботу з місцевими - колишніми ув'язненими, щоб ті підписали контракт на військову службу і поповнили лави окупантської армії, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Так, у місті Зоринськ Алтайського краю представники кримінально-виконавчої служби проводять роз'яснювальну роботу серед осіб, які мають умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Агітують щодо підписання ними контракту на 3-5 місяців військової служби", - повідомляється у зведенні в суботу вранці.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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