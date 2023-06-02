Події

22:39 02.06.2023

Російські війська за цю добу 5 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

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Російські війська за цю добу 5 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

Протягом дня окупанти 5 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей, вогонь вели із ствольної артилерії та мінометів, повідомляє Оперативне командування "Північ" станом на 22:00 у п'ятницю.

"З 11.:15 до 11:36 зафіксовано7 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Грем'яч. З 12:35 до 12:45 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Середина-Буда. З 17:10 до 17:35 зафіксовано 6 приходів, ймовірно із міномету 120 мм, в районі н.п. Янжулівка. З 18:25 до 19:50 зафіксовано 21 приход, ймовірно із ствольної артилерії, в районі н.п. Тимоновичі. З 19:45 до 20:00 зафіксовано 4 приходи, ймовірно ствольна артилерія, в районі н.п. Архипівка", - йдеться у повідомленні в телеграмі.

За даними ОК "Північ", про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

 

Теги: #україна #обстріли

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