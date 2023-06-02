Резніков прибув до Сінгапуру на найбільший в АТР безпековий форум, провів низку зустрічей із колегами

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про візит до Сінгапуру на міжнародну конференцію "Діалог Шангрі-Ла", на полях якої провів зустрічі з сінгапурським, австралійським і новозеландськими колегами.

"Беру участь в IISS Shangri-La Dialogue, головному оборонному саміті Азії, у Сінгапурі. Мій перший день тут розпочався із зустрічі із сінгапурським міністром оборони Нг Енг Геном. Я вдячний Сінгапуру за запрошення і за всебічну підтримку, яку вони надали Україні. Ця країна відіграє для нас важливу роль", - написав Резніков у твіттері.

Крім того, Резніков повідомив про "плідні бесіди з австралійським колегою Річардом Марлесом і міністром оборони Нової Зеландії Ендрю Літтлом.

"Україна відчуває потужну підтримку Австралії та Нової Зеландії", - наголосив Резніков.

Він також подякував послу США в Сінгапурі Джонатану Каплану за підтримку американського народу і провів зустріч із виконавчим директором IISS - Asia Джеймсом Кребтрі.

"Головний пункт згоди на всіх зустрічах полягає в тому, що верховенство права має переважати над верховенством сили. Україна має перемогти в цій війні, яку розпочала Росія. Хай буде так", - додав глава відомства.

"Діалог Шангрі-Ла" - найбільший в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) безпековий форум. Захід у 2023 році відбудеться в Сінгапурі 2-4 червня.