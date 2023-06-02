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14:08 02.06.2023

Зеленський провів чергове засідання Ставки, дав доручення щодо ревізії укриттів у всій країні

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Зеленський провів чергове засідання Ставки, дав доручення щодо ревізії укриттів у всій країні

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому, зокрема, доручив здійснити повну ревізію всіх укриттів Києва й України загалом.

"Ставка. Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля зачиненого бомбосховища. Доручив члену Cтавки, міністру Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру Клименку, – те саме по Україні", - написав Зеленський у телеграм-каналі в п'ятницю.

На Ставці також розглянули питання стану українських сил ППО. "Питання друге. Комплексний розгляд стану нашої ППО. Її потреби для відбиття загроз із землі, з моря, з повітря. Шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва", - уточнив глава держави.

"Питання третє. Фронт. Без деталей", - написав Зеленський.

"Питання четверте. Всеохопна доповідь розвідки щодо країн, які допомагають РФ не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет і дронів в умовах війни. Готуємо відповідні рішення", - підсумував він.

Теги: #ставка #головнокомандувач

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