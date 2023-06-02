РФ розгорнула війська у Бєлгородській області для стримування партизанських рейдів - британська розвідка

Російським окупантам вдалося успішніше стримати партизанські рейди на свою територію в Бєлгородській області ціною розгортання там військ, і тепер вони стоять перед вибором зміцнення там своєї оборони або позицій в окупованих областях України.

"Зранку 1 червня партизанські загони вдруге за десять днів атакували Бєлгородську область Росії. У складній ситуації на полі бою безпілотні літальні апарати також завдали ударів по місту Бєлгород (35 км углиб Росії), а влада евакуювала мирних жителів із прикордонного міста Шебекіно після українського обстрілу", - ідеться у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у п'ятницю вранці.

"Російські військові та внутрішні сили, ймовірно, домоглися швидшого успіху в стримуванні цього рейду, ніж попереднього. Однак, згідно з власним пресрелізом Міноборони Росії, воно вдалося до розгортання на своїй території всього комплексу бойових засобів, включно з ударними гелікоптерами і важкою термобаричною ракетною установкою ТОС-1А. Російські командири наразі стоять перед гострою дилемою: зміцнювати оборону в прикордонних районах Росії або зміцнювати свої позиції в окупованій Україні", - зазначають у розвідці.