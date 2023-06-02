Події

08:55 02.06.2023

Унаслідок масованої атаки дронами та ракетами по Київщині двоє травмованих, зокрема дитина - прокуратура

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Унаслідок масованої атаки дронами та ракетами по Київщині двоє травмованих, зокрема дитина - прокуратура

Унаслідок ворожої атаки дронами та ракетами по Київщині в ніч на 2 червня пошкоджено цивільні об'єкти - приватні будинки, господарські споруди та автомобілі мирних мешканців, 11-річна дитина зазнала тілесних ушкоджень, чоловіка 68 років госпіталізували в лікарню, повідомляє Офіс генпрокурора вранці в п'ятницю.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

Під час огляду місць подій виявлено уламки дронів і ракет, тип яких встановлюється.

Як повідомив у телеграмі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, постраждалого дорослого госпіталізовано до лікарні та прооперовано, загроз його життю немає.

Через падіння уламків пошкоджено п'ять приватних будинків. У трьох будинках пошкодження незначні - вибито вікна, посічено фасади. У двох - виникли пожежі, їх ліквідовано.

Відповідні служби працюють над усуненням наслідків атаки. Власникам пошкоджених будинків буде надано всю необхідну допомогу.

У двох районах області - декілька займань трав'яної та лісової підстилки.

Оперативні групи продовжують роботу з виявлення уламків та фіксації наслідків нічної атаки.

 

 

 

 

 

Теги: #прокуратура #атака #київщина

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