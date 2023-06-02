На території Миколаївської області ліквідовано ворожий ударний БПЛА "Shahed-136", деякі громади зазнали обстрілів росіян, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім у п'ятницю вранці.

"Вночі, 2 червня, силами і засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ворожий ударний БпЛА "Shahed-136", - написав він у телеграм-каналі.

У зведенні станом на ранок 2 червня він зазначив громади, які зазнали обстрілів за добу.

"Миколаївський район: Учора, 1 червня, о 10:59 та об 11:31 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

О 16:30 обстрілу зазнали два населені пункти Куцурубської громади. Пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає", - інформував Кім.

За його даними, у м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день і ніч минули відносно спокійно.