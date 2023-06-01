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21:53 01.06.2023

Зеленський закликав не допускати закриття укриттів під час обстрілів

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Зеленський закликав не допускати закриття укриттів під час обстрілів

Президент України Володимир Зеленський закликав не допускати більше ситуацій, коли люди стикаються із закритими укриттями під час обстрілу.

"Ми робимо максимум, щоб захистити людей. Не було такої міжнародної зустрічі, не було таких міжнародних переговорів, на яких не порушувалося б питання ППО для України. Але захист людей – це захист на всіх рівнях. Укриття мають бути доступними. Ніколи більше не має повторитися ситуація, як цієї ночі в Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття – зачинене", - сказав він у відеозверненні в четвер.

"Це обов’язок представників місцевої влади, дуже конкретний обов’язок – забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово. Боляче бачити недбале ставлення до цього обов’язку. Боляче бачити втрати. І якщо обов’язок на місцях не виконується, це прямий обов’язок правоохоронців – притягати до відповідальності", - сказав він.

Зеленський нагадав, що "сьогодні в нашій державі, як і в багатьох інших країнах, відзначається День захисту дітей".

"Але й у цей день держава-терорист забрала життя української дитини. Але й у цей день Росія обстрілювала наші міста – від Харкова до Херсона, від Києва до Донбасу. Але й цей день ми використали по максимуму, щоб наблизити поразку терористів. І цей день став часом, коли ми наближаємо відповідальність Росії – кожного вбивці, кожного терориста", - заявив Зеленський.

 

 

Теги: #київ #укриття #обстріл #зеленський

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