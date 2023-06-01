Події

21:29 01.06.2023

Зеленський у Кишиневі провів зустріч із президентом Чорногорії, подякував за підтримку

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Президент України Володимир Зеленський під час саміту Європейського політичного співтовариства (Молдова) провів двосторонню зустріч із президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем.

"На зустрічі з президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем я висловив подяку за незмінну підтримку Чорногорії в захисті свободи, демократії, прав людини та європейських цінностей проти геноцидної російської війни. Ми сильніші разом із такими друзями та союзниками, як Чорногорія", - написав Зеленський у твіттері.

Своєю чергою, лідер Чорногорії підтвердив повну солідарність з Україною та президентом Зеленським, назвавши українську боротьбу з російською агресією вирішальною за європейські цінності, мир і майбутнє.

 

 

 

Теги: #президент #зустріч #чорногорія

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