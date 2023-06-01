Європарламент схвалив законопроєкт про збільшення виробництва боєприпасів

Європейський парламент (ЄП) проголосував у четвер на своїй пленарній сесії в Брюсселі на підтримку законопроєкту про збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС.

Проєкт нового регламенту ЄС затверджено 446 голосами євродепутатів. Проти нього проголосували 67 парламентаріїв, і 112 утрималися, повідомила пресслужба ЄП.

Як наголошується в комюніке, закон "спрямований на прискорення поставок боєприпасів і ракет Україні та на підтримку поповнення арсеналів держав-членів". Йдеться про нарощування за союзного фінансування в 500 млн євро виробничих потужностей ЄС "для вирішення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема боєприпасів класу "земля-земля" та артилерійських снарядів, ракет та їхніх компонентів".

Ефективність цього регламенту передбачається оцінити до середини 2024 року "з урахуванням розвитку контексту безпеки". "За результатами може бути розглянуто питання щодо продовження цих заходів і виділення додаткового бюджету", - йдеться в документі.

Повідомляється, що тепер Європарламент готовий до переговорів із другим законодавцем Євросоюзу - Радою ЄС, і депутати сподіваються досягти угоди якомога швидше. Після цього в липні відбудеться остаточне голосування щодо цього закону.