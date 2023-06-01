Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Сунаком у Молдові

У межах візиту до Молдови для участі в саміті Європейської політичної спільноти президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, під час якої наголосив, зокрема, на необхідності створення повітряного щита над українськими містами, повідомляє пресслужба президента.

"Глава Української держави зазначив, що це вже третя зустріч лідерів за останній місяць. Він подякував Сполученому Королівству за потужну підтримку України в боротьбі з російською агресією", - йдеться в повідомленні на сайті президента в четвер.

"Я вдячний Великій Британії й особисто пану прем’єр-міністру за допомогу, яка надається Україні. За лідерство у створенні танкової та авіаційної коаліцій, зокрема в готовності розпочати підготовку українських пілотів", - наголосив президент України, слова якого наводить пресслужба.

Як повідомляється, Зеленський високо оцінив нещодавню передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow. "Це саме та зброя, якої ми потребуємо сьогодні. Вона допомагає нам перемогти", - акцентував він.

Під час переговорів глава Української держави поінформував прем'єр-міністра про ситуацію на фронті. Президент зазначив, що останніми днями російський агресор значно активізував ракетний терор та атаки безпілотниками, що свідчить про необхідність посилення протиповітряної оборони України. "Для захисту нашого населення та цивільної інфраструктури необхідно створити повітряний щит над українськими містами", - сказав Зеленський.

Як повідомляється, на зустрічі також порушувалося питання щодо очікувань України від Вільнюського саміту НАТО. Глава держави акцентував, що для нашої країни важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі, що буде ще одним мотиваційним чинником для Збройних сил України та всього українського народу.

Окрему увагу співрозмовники приділили реалізації української Формули миру й організації Глобального саміту миру, необхідності подальшого посилення тиску на державу-агресора та підготовці до проведення Лондонської міжнародної конференції з відбудови України.