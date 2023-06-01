Події

19:08 01.06.2023

Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Сунаком у Молдові

2 хв читати

У межах візиту до Молдови для участі в саміті Європейської політичної спільноти президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, під час якої наголосив, зокрема, на необхідності створення повітряного щита над українськими містами, повідомляє пресслужба президента.

"Глава Української держави зазначив, що це вже третя зустріч лідерів за останній місяць. Він подякував Сполученому Королівству за потужну підтримку України в боротьбі з російською агресією", - йдеться в повідомленні на сайті президента в четвер.

"Я вдячний Великій Британії й особисто пану прем’єр-міністру за допомогу, яка надається Україні. За лідерство у створенні танкової та авіаційної коаліцій, зокрема в готовності розпочати підготовку українських пілотів", - наголосив президент України, слова якого наводить пресслужба.

Як повідомляється, Зеленський високо оцінив нещодавню передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow. "Це саме та зброя, якої ми потребуємо сьогодні. Вона допомагає нам перемогти", - акцентував він.

Під час переговорів глава Української держави поінформував прем'єр-міністра про ситуацію на фронті. Президент зазначив, що останніми днями російський агресор значно активізував ракетний терор та атаки безпілотниками, що свідчить про необхідність посилення протиповітряної оборони України. "Для захисту нашого населення та цивільної інфраструктури необхідно створити повітряний щит над українськими містами", - сказав Зеленський.

Як повідомляється, на зустрічі також порушувалося питання щодо очікувань України від Вільнюського саміту НАТО. Глава держави акцентував, що для нашої країни важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі, що буде ще одним мотиваційним чинником для Збройних сил України та всього українського народу.

Окрему увагу співрозмовники приділили реалізації української Формули миру й організації Глобального саміту миру, необхідності подальшого посилення тиску на державу-агресора та підготовці до проведення Лондонської міжнародної конференції з відбудови України.

Теги: #британія #зеленський #сунак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 01.06.2023
Треба, щоб місцева влада вмикала голову - Зеленський про загибель людей, які не потрапили до укриття

Треба, щоб місцева влада вмикала голову - Зеленський про загибель людей, які не потрапили до укриття

19:19 01.06.2023
Україна відіграватиме одну з головних ролей у вирішенні проблеми Придністров'я - Зеленський

Україна відіграватиме одну з головних ролей у вирішенні проблеми Придністров'я - Зеленський

19:04 01.06.2023
Зеленський: Ми маємо отримати сигнал для зближення з Альянсом

Зеленський: Ми маємо отримати сигнал для зближення з Альянсом

15:24 01.06.2023
Зеленський у Кишиневі обговорив із главою Єврокомісії гарантії безпеки та зняття експортних обмежень на українську агропродукцію

Зеленський у Кишиневі обговорив із главою Єврокомісії гарантії безпеки та зняття експортних обмежень на українську агропродукцію

14:04 01.06.2023
Зеленський і фон дер Ляєн закликали Росію припинити депортацію українських дітей

Зеленський і фон дер Ляєн закликали Росію припинити депортацію українських дітей

13:18 01.06.2023
Зеленський подякував прем'єрам Албанії та Північної Македонії допомогу Україні та санкції проти ЄС

Зеленський подякував прем'єрам Албанії та Північної Македонії допомогу Україні та санкції проти ЄС

10:32 01.06.2023
Зеленський і Санду обговорили інфраструктурні проєкти та євроінтеграцію

Зеленський і Санду обговорили інфраструктурні проєкти та євроінтеграцію

09:52 01.06.2023
Зеленський прибув на Європейський політичний саміт до Молдови

Зеленський прибув на Європейський політичний саміт до Молдови

01:17 01.06.2023
Зеленський подякував США за новий оборонний пакет на суму $300 млн

Зеленський подякував США за новий оборонний пакет на суму $300 млн

00:52 01.06.2023
Морські країни після блокади Росією зернового коридору бачать, що може загрожувати їхнім портам

Морські країни після блокади Росією зернового коридору бачать, що може загрожувати їхнім портам

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди ведуть переговори про постачання додаткових систем Patriot в Україну

Зеленський: Найкращі гарантії безпеки - це НАТО, адже поки немає прикладів, щоб Росія напала на якусь країну з Альянсу

Треба, щоб місцева влада вмикала голову - Зеленський про загибель людей, які не потрапили до укриття

Україна відіграватиме одну з головних ролей у вирішенні проблеми Придністров'я - Зеленський

Декілька прем'єр-міністрів пообіцяли постачання Україні систем Patriot - прем'єр Польщі

ОСТАННЄ

Україна вперше в історії очолила Європейську комісію ВТО ООН

У Хмельницькому поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства курсанта Нацакадемії Держприкордонслужби

Пентагон уклав контракт із компанією Starlink Ілона Маска на надання послуг супутникового зв'язку Україні

Нідерланди ведуть переговори про постачання додаткових систем Patriot в Україну

Зеленський: Найкращі гарантії безпеки - це НАТО, адже поки немає прикладів, щоб Росія напала на якусь країну з Альянсу

"Metro Україна" встановила дефібрилятори в усіх торговельних центрах мережі, які працюють

Житель Гракова Харківської області постраждав унаслідок вибуху протитанкової міни

Європарламент схвалив законопроєкт про збільшення виробництва боєприпасів

У Чорне море на бойове чергування виведено чотири ракетоносії із загальним залпом до 24 ракет типу "Калібр"

За добу українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження ворога

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА