"Євросолідарність" закликає віцепрем'єра Федорова запровадити цифрову систему оповіщення про укриття

Фракція "Європейська солідарність" ініціює зустріч із віцепрем'єром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим щодо питання запровадження системи оповіщення про найближчі бомбосховища.

"Кияни, які щоночі прокидаються від рашистських ракет, відповідально ставляться до питань безпеки, спускаючись у бомбосховища і метро. На жаль, місцева влада, насамперед керівництво ВЦА, районів і відповідних відомств, зокрема, й медичного закладу, продемонструвало повну безвідповідальність, не забезпечивши доступність укриттів, що призвело до страшних жертв", - ідеться в заяві фракції "Євросолідарність", розміщеній на сайті політичної сили в четвер.

"Євросоідарність" наголошує на неприпустимості такої злочинної недбалості в умовах щоденних обстрілів столиці та наголошує на необхідності наведення порядку в питаннях доступності бомбосховищ. "Бо не в кожному будинку, школі, пологовому та лікарні є укриття. Деякі - приватизовані приватними структурами, деякі - закриті", - йдеться в заяві.

"Україна справді має успіхи в цифровізації, а отже, система "Дія" має працювати, зокрема, на безпеку громадян. Окрім сигналу про повітряну тривогу і оповіщення про небезпеку, українці мають в онлайн-режимі отримувати інформацію про найближче відкрите бомбосховище і укриття, станцію метро і шелтер. І скільки часу треба, аби туди добігти", - зазначається в заяві.

"Фракція "ЄС" ініціює негайну зустріч із віцепремʼєром з питань цифровізації М. Федоровим, аби обговорити впровадження системи оповіщення про найближчі бомбосховища. Система оповіщення має запрацювати негайно. Кожен українець повинен знати, де він може пережити небезпеку і захистити своїх дітей", - зазначає фракція "Євросолідарності".

"Якщо це потрібно закріпити законодавчо - негайно ініціюємо відповідний законопроєкт. Так само як і встановити кримінальну відповідальність за закриті сховища, зокрема приватні. Також вимагаємо від влади звіту про суми державного бюджету і спонсорських коштів, виділених на укриття і бомбосховища", - додають заявники.

Як повідомляється, фракції "ЄС" у всіх органах місцевої влади цими днями ініціювали рейди всіма укриттями та бомбосховищами в усіх регіонах України. "Це має стати спільною відповідальністю всіх органів влади - створити умови для захисту цивільного населення", - йдеться в заяві.