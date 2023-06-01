Події

17:15 01.06.2023

Кабмін доручив перевірити всі укриття в Україні та ініціюватиме посилення кримінальної відповідальності в цій сфері

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Кабмін доручив перевірити всі укриття в Україні та ініціюватиме посилення кримінальної відповідальності в цій сфері

Кабінет Міністрів доручив провести перевірку роботи всіх укриттів у країні, а також ініціюватиме посилення кримінальної відповідальності в цій сфері, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні вночі Росія випустила по Києву 10 балістичних і крилатих ракет. Під час цієї атаки відбулася неприпустима ситуація, коли люди не змогли потрапити в укриття. Тому насамперед на сьогоднішньому засіданні уряду ухвалюємо протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні та, зокрема, в Києві. У будь-який час доби під час повітряної тривоги вони мають бути доступні всім людям", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в четвер.

Прем'єр зазначив, що також буде напрацьовано зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності щодо тих, хто своєю недбалістю наражає "дітей і дорослих на смертельну небезпеку".

"Покарання буде суворим, щоб такі кричущі випадки більше не повторилися", - підсумував він.

Теги: #укриття #перевірка

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