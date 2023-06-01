Події

16:42 01.06.2023

На Харківщині внаслідок вибуху невстановленого вибухового пристрою загинули два третьокурсники університету цивільного захисту, ще один поранений

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На Харківщині внаслідок вибуху невстановленого вибухового пристрою загинули два третьокурсники університету цивільного захисту, ще один поранений

У Харківській області правоохоронці встановлюють обставини інциденту, внаслідок якого загинули два курсанти університету цивільного захисту.

Як повідомив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, 31 травня близько 14:30 у приміщенні одного з навчальних підрозділів ДСНС вибухнув невстановлений вибуховий пристрій.

"Унаслідок вибуху поранення дістав 20-річний курсант, він отримав незначні травми, його життю нічого не загрожує. Два курсанти 21 і 22 років померли від отриманих травм у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні", - сказав Чубенко.

За його словами, усі троє навчалися на третьому курсі університету.

Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією п. 1 ч. 2 ст. 115 (загибель двох осіб) Кримінального кодексу України.

Теги: #вибух #студенти #харківщина

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