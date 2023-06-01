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14:04 01.06.2023

Зеленський і фон дер Ляєн закликали Росію припинити депортацію українських дітей

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Зеленський і фон дер Ляєн закликали Росію припинити депортацію українських дітей

Президент України Володимир Зеленський і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликали Росію припинити депортацію українських дітей.

Про це йдеться в їхній спільній заяві за підсумками зустрічі в Кишиневі на саміті Європейського політичного співтовариства, розміщеній на сайті Єврокомісії.

"Кожна дитина має право бути вільною і захищеною та перебувати в безпеці. Однак російська агресія забирає в українських дітей ці права. Насамперед ми рішуче засуджуємо незаконну депортацію та передачу українських дітей, додаючи ці вчинки до переліку російських воєнних злочинів. Ми закликаємо Росію негайно припинити ці депортації, покласти край практиці так званих прискорених усиновлень і повернути цих дітей", - ідеться в заяві.

Настане час, зазначають її автори, "коли винні в цих воєнних злочинах, за які Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт, будуть притягнуті до відповідальності".

Зеленський і фон дер Ляєн привітали створення Міжнародного центру переслідування за злочини агресії проти України.

"Тим часом ми прагнемо зробити все необхідне, щоб установити місцезнаходження депортованих українських дітей, сприяти їх безпечному поверненню та надати їм після повернення необхідну соціальну, медичну та освітню підтримку. Вирішальну роль у цьому починанні може відіграти план президента Зеленського Bring Kids Back UA", - йдеться в тексті.

У зверненні анонсується створення спеціалізованої програми електронного навчання для педіатрів і медичного персоналу первинної ланки. "Завдяки цій ініціативі ми забезпечимо медичних працівників необхідними навичками для надання медичної допомоги та покращимо умову збереження психічного здоров'я дітей", - ідеться в заяві.

У заяві вітається створення Проєктного офісу ЄС в Україні при Кабінеті Міністрів України, який розробить стратегію реформи системи догляду за дітьми для розвитку та захисту дітей, а також координуватиме її реалізацію. Залучення до системи освіти має вирішальне значення для розвитку дітей і набуття важливих соціальних навичок.

"Крім того, ми продовжимо відновлення в Україні шкіл, пошкоджених або зруйнованих війною", - зазначають автори.

Теги: #діти #заява #зеленський #ляєн

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