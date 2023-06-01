Перемогти сучасний терор можуть коаліція Patriot і винищувачів - Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства

Перемогти сучасний російський терор можуть коаліція західних ракетних комплексів Patriot і винищувачів, заявив президент України Володимир Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства в Молдові.

Як зазначив глава держави, з 24 лютого 2022 року межами безпеки в Європі фактично були межі її рішучості, здатності діяти спільно в ім'я інтересів європейських народів.

"Сьогодні та щоразу, коли ми готуємося й ухвалюємо рішення заради нашої Європи, заради наших цінностей, ми маємо пам'ятати, що кожен сумнів, який ми демонструємо тут, у Європі, - це траншея, яку Росія обов'язково спробує зайняти... Наскільки ми можемо відкинути сумніви, ми можемо відкинути зло агресії. Серед нас немає нікого, хто не знав би, які рішення зараз потрібні Європі", - заявив Зеленський.

Насамперед, за його словами, необхідне рішення щодо повноцінного захисту України від російського терору на землі та в небі.

"Цієї ночі російські ракети забрали життя ще трьох людей у Києві, десятеро дістали поранень. Убито одну дитину... Щонайменше 484 українські дитини вбиті Росією. Наразі є дві вирішальні складові: коаліція Patriot, яка покладе край російському шантажу балістичними ракетами, і коаліція сучасних винищувачів, які доведуть, що терор проти наших міст не має шансів", - заявив президент.

"І я дякую тим, хто допомагає, тим, хто розуміє, що кожен крок у забезпеченні ППО буквально рятує життя, а швидкість формування цих двох коаліцій - коаліції Patriot і коаліції сучасних винищувачів - буквально прискорює мир", - додав він.