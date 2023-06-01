Зеленський подякував прем'єрам Албанії та Північної Македонії допомогу Україні та санкції проти ЄС

Президент України Володимир Зеленський подякував главам урядів Албанії та Північної Македонії Еді Рамі та Димитару Ковачевському за допомогу у відбитті агресії РФ і приєднання до запроваджених ЄС антиросійських санкцій.

"У Молдові на полях другого саміту Європейської політичної спільноти зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Албанія Еді Рамою та прем’єр-міністром Республіки Північна Македонія Димитаром Ковачевським. Подякував лідерам за послідовну всебічну підтримку України та практичну допомогу у боротьбі проти російської агресії, зокрема за приєднання балканських країн до усіх пакетів санкцій ЄС проти Росії", - написав Зеленський у твіттері в четвер.

Як повідомлялося, Зеленський перебуває з візитом у Молдові, де разом із президентами, прем'єр-міністрами, а також главами низки європейських структур бере участь у саміті Європейської політичної спільноти.