СБУ затримала російського "крота" в лавах ЗСУ, який збирав інформацію про західне озброєння і ППО

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили ще одного зрадника - жителя Бахмута, який мобілізувався до Сил оборони та працював на ворога, збираючи інформацію про західне озброєння і розміщення ППО.

У повідомленні української спецслужби зазначається, що жителя Бахмута ще до початку повномасштабного вторгнення завербував представник 72-го розвідцентру Головного управління Генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) Микита Климовський.

"Після 24 лютого минулого року росіянин поставив своєму агенту перше розвідзавдання – повідомляти агресору про наслідки повітряних ударів по українському місту. Також окупантів цікавили точні координати мостових переходів у Бахмуті та на його околицях", - інформують в СБУ.

Згодом, як повідомляють у спецслужбі, зрадник отримав від російської військової розвідки завдання прибути на Дніпропетровщину та мобілізуватися до лав Сил оборони.

"Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах. Також фігурант передав агресору інформацію про можливі візити до гарнізону представників найвищого командування Збройних сил України. У зв'язку з цим перевіряється інформація про підготовку ймовірної диверсії проти посадовців ЗСУ", - ідеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією СБУ, зловмисник намагався встановити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння.

Військові контррозвідники та слідчі СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника, задокументували злочинні дії та затримали його на спробі передання розвідданих російській спецслужбі. Встановлено, що для комунікації з військовою розвідкою РФ агент використовував месенджер "Телеграм". Під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, один із яких він використовував тільки для зв'язку зі своїм "куратором" із ГРУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.