У Київській області фактів влучень ракет не зафіксовано, постраждалих немає

У Київській області в ніч на четвер у зв'язку з ракетною атакою РФ працювала ППО, усі цілі було знищено, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

"Фактів влучень не зафіксовано, постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

За інформацією Кравченка, внаслідок падіння уламків ракети в одній із громад сталося загоряння трав'яного настилу. Пожежу було ліквідовано.

Наразі оперативні групи продовжують роботу з виявлення наслідків атаки.